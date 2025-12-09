きのう午後11時15分頃に青森県東方沖で発生した地震は、マグニチュードは7.5で、青森県八戸市では震度6強を観測。東海地方でも名古屋市をはじめ愛知、岐阜、三重の一部で震度1を観測しました。 【写真を見る】青森で震度6強の地震 東海3県は初発表の｢北海道・三陸沖後発地震注意情報｣とどう向き合う？専門家｢普段の生活続けつつ地震への備えを見直して｣ 日本海溝と千島海溝の周辺では、過去に津波を伴う巨大地震が繰り返し