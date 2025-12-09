「逮捕した犯人があなた名義の銀行口座と携帯電話を持っていた」などと告げられたことをきっかけに、秋田市に住む70代の男性が1200万円相当の暗号資産をだましとられる詐欺被害に遭いました。秋田中央警察署の調べによりますと、秋田市に住む70代の男性は先月22日に自宅の固定電話に連絡があり、兵庫県警の警察官を名乗る相手から「逮捕した犯人があなた名義の銀行口座と携帯電話を持っていた。あなたも関与しているのではないか」