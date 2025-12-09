今月開幕する全国高校サッカー選手権に向け、広島皆実高校の選手たちを副知事が激励しました。県庁で行われた激励会には広島皆実高校サッカー部のキャプテンや副キャプテン、監督などが出席しました。広島大会では伝統の「堅守強攻」で勝ち上がり3年ぶりの王座奪還を果たした皆実イレブン。全国での活躍を願って山根副知事からしゃもじや練習用のボールがチームに贈られました。■広島皆実高校サッカ}