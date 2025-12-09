お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良が、9日放送のニッポン放送『内村光良のオールナイトニッポンPremium』（後8：00）に出演。同日、テレビ朝日系バラエティー『ウッチャンナンチャンの炎のチャレンジャーこれができたら100万円!!』が、2026年1月12日に、25年ぶりにスペシャル番組『炎のチャレンジャー』として復活することが発表されたが、自身がMCとして不在である点について言及した。【写真】『炎のチャレンジ