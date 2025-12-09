俳優の北川景子さんと、森田望智さんが9日、映画『ナイトフラワー』公開御礼舞台挨拶に登壇しました。 【写真を見る】【 北川景子 】ママ友からの意外な連絡を明かす「幼稚園の送迎で会ってたけど…大変なことになってたんだね」ダブル受賞に歓喜これまで公開初日の舞台挨拶などのイベントでは、共演者であるSnow Manの佐久間大介さんやSUPER BEAVERの渋谷龍太さんらと共に登壇してきましたが、今回は2人きり。“今日はちょっ