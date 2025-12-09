不動産調査会社の東京カンテイは、２０２４年に新規分譲された新築マンションの平均価格（７０平方メートル換算）を地域の平均年収で割って算出する「年収倍率」について、全国平均が１０・３８倍になったと発表した。８年連続で前年を上回っており、２３年に続いて１０倍を超えた。全国の新築マンションの平均価格は２３年比６・３％増の４８３５万円、平均年収は３・３％増の４６６万円だった。都道府県別で年収倍率を見る