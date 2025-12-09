µ¯¶È²È¤Ç·ÐºÑ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ÖREAL VALUE¡×CEO¹Â¸ýÍ¦»ù»á¡Ê41¡Ë¤È¡¢¡È¥Û¥¹¥È³¦¤ÎÄë²¦¡É¤³¤È¼Â¶È²È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎROLAND¡Ê¥í¡¼¥é¥ó¥É¡á33¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥Ö¥ëMC¤òÌ³¤á¤ëYouTubeÇÛ¿®¤Î¥­¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖLAST CALL¡×À©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤½÷À­¤ò¸½Ìò¥È¥Ã¥×¥­¥ã¥Ð¾î¤é¤¬¿³ºº¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Ë¤ÏSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇºÇÂç1000Ëü±ß¤ÎÈþÍÆÀ°·ÁÈñÍÑ¤Ê¤É¤âÉéÃ´¤¹¤ë