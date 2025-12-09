フリーアナウンサーの上重聡が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で11月24日に公開された動画に出演。松坂大輔氏のフォームをマネしてみて分かったことを明かした。上重聡、館山昌平氏、西田明央氏、溜口佑太朗(ラブレターズ)=BS10提供○松坂大輔氏のフォームをマネしてみて分かったこと「最初にお手本にしたのは、同い年の松坂大輔投手」だという館山昌平氏。しかし、フォームに関しては「オーバースローではありましたが、