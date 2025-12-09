ジャパンＣ１５着のサンライズアース（牡４歳、栗東・石坂公一厩舎、父レイデオロ）は池添謙一騎手とのコンビ継続で有馬記念（２８日、中山）を目標にする。チャンピオンズＣ５着のアウトレンジは東京大賞典（２９日、大井）へ登録する。鳴尾記念２着のセンツブラッドは小倉大賞典（２月２２日、小倉）を視野。ラピスラズリＳ５着のカルプスペルシュはシルクロードＳ（２月１日、京都）とオーシャンＳ（２月２８日、中山）の両