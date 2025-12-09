「スター・ウォーズ」「スター・トレック」シリーズなどで知られるJ･J･エイブラムス監督の「バッド・ロボット・ゲームズ」社が、ソニー・インタラクティブ・エンターテイメント（SIE）と提携した。シューティングゲーム「Left 4 Dead」のクリエイターであるマイク・ブース氏を迎え、マルチプレイヤーシューティングゲームを開発中で、プレ