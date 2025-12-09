【新華社北京12月9日】中国共産党中央委員会の機関紙「人民日報」は9日、纐纈厚・山口大学名誉教授による寄稿「一刻も早い高市首相の発言撤回と謝罪が唯一の解決策」を掲載した。内容は次の通り。高市首相の発言が中国政府と中国国民を激怒させている。激怒する理由を残念ながら高市首相自身も日本政府も、また日本国民も充分に理解していない。高市首相の発言が、何よりも国際法や国連憲章に違反して、中国の国内問題に介入