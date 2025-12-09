富山湾の冬の味覚といえばこちら、ブリですが、氷見漁港では今月に入っても、水揚げが例年に比べて少なくなっています。このため、けさも「ひみ寒ぶり宣言」は出されず、地元では一日も早い豊漁に期待を寄せています。梅本晃弘記者がお伝えします。けさ6時すぎ。氷見漁港には、水揚げされたブリが並べられました。氷見漁業協同組合によりますと、けさの水揚げは106本でした。氷見漁協は、ブリのシーズン到来を告げる「ひみ寒