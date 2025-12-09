11月10日に歌舞伎俳優・中村橋之助（29）との婚約会見を実施した元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が、9日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』（毎週火曜後8：00）に出演。梨園のしきたりを学んでいることを明かした。【写真】「まだ慣れず終始ソワソワが止まりませんでした。。笑」着物姿で『さんま御殿』収録に挑む能條愛未「日本の伝統を受け継ぐ有名人」というテーマで集まったこの日のゲスト。MCの明石家さんまに