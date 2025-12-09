お母さんの『ナデナデ』してくれる手を取り合うコーギーさんと猫さん。まさかの『強硬手段』に出る、微笑ましい取り合いを捉えた光景は記事執筆時点で57.8万回を超えて表示されており、2.1万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：お母さんの『ナデナデ』を取り合う犬と猫→まさかの『強硬手段』】 お母さんの『ナデナデ』を取り合う犬と猫 Xアカウント『@Banana_corgi7』に投稿されたのは、コー