保護犬をお家に迎えて愛情を注いだら、見た目も内面も少しずつ変化していって…？保護犬の素敵なビフォーアフターが感動を呼び、投稿は記事執筆時点で1万5000回再生を突破。「信頼と愛情を感じます」「甘えてもいいって気付けたんだね！」といった声が寄せられています。 【動画：ガリガリで毛並みも悪かった保護犬→大切にお世話した結果…まさかの『別犬級に変化した光景』】 保護犬を迎えて、大切にお世話したら