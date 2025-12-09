来シーズンからサッカー・アルビレックス新潟を指揮する船越優蔵新監督。12月9日会見に臨み、新潟の代名詞・ポゼッションサッカーを進化させJ1昇格を目指すと意気込みを語りました。引き締まった表情で会見場に姿をみせた新指揮官。〈船越優蔵新監督〉「非常に私のサッカー人生の中で大きなウエイトを占めているクラブの監督を務めさせていただけるということで非常に責任感が出てきております」来シ}