12月9日発売の『週刊SPA! 12月16・23日合併号』の表紙と「美女地図」に、上西怜が登場している。【写真】ハツラツとしたユニフォーム姿の“バスケ女子”SHOTも公開上西怜は、2016年、NMB48に5期生として加入。2025年4月にグループを卒業した。2022年から女性ファッション誌『S Cawaii!』のレギュラーモデルを務めているほか、2025-26シーズン大阪エヴェッサ応援アンバサダーにも就任している。NMB48卒業後もグラビアでの存在感は健