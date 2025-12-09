三重県伊勢市の小学校で、給食の卵料理に“磁器の破片”が混入しているのが見つかりました。 【写真を見る】小学校の給食に“磁器の破片”が混入 小学4年の女子児童がよけて食べた後｢卵のカラが入っていた｣と報告し発覚 欠けた食器のカケラか 三重･伊勢市 伊勢市教育委員会によりますときょう正午過ぎ、伊勢市の豊浜西小学校の給食で提供された親子煮に、縦約1センチ・横約0.7センチ・厚さ約1ミリの磁器の破片が混入してい