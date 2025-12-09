EXILEのTAKAHIROさんは12月9日、自身のInstagramを更新。41歳の誕生日を迎えたことを報告し、幼少期の写真を公開しています。ファンからは祝福の声が寄せられました。【写真】TAKAHIROのかわい過ぎる幼少期ショット41歳の誕生日迎えるTAKAHIROさんは「41歳になりました。健康です。感謝です。精進します。たくさんのお祝いコメントありがとうございます」とつづり、3枚の写真を掲載。1枚目には、パーティーハットをかぶった幼少期