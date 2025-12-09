すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、12月16日午前9時から、「牛・旨辛豆腐鍋定食」を販売する。すき家では、肌寒い季節にぴったりの鍋商品を今年も販売している。今回は鍋メニュー第2弾として、旨辛な味わいがごはんと相性抜群の「牛・旨辛豆腐鍋定食」が登場する。「牛・旨辛豆腐鍋定食」2種の豆板醤（トウバンジャン）、甜麺醤（テンメンジャン）、豆鼓醤（トウチジャン）の4種の醤（ジャン）を使用し、濃厚でコクがあ