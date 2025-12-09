ロッテは、12月23日に、“飲むアイス”の「クーリッシュ」ブランドから、「クーリッシュ 贅沢フラッペ ダークモカ」を発売する。同品は、「お洒落なカフェで出てくるような、贅沢フラッペが楽しめるクーリッシュ」というコンセプトで誕生した、新作クーリッシュ。北海道産生クリームとチョコレートとエスプレッソのコク深い味わいが楽しめるアイスを、微細氷で後味スッキリ楽しむことができる。頑張った一日のご褒美に、ダークモカ