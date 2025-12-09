北海道の大地を感じるネイチャーワンダーリゾート「星野リゾート トマム」は、来年1月20日から2月20日まで、客室から露天風呂まですべてが氷でできた静寂な空間で宿泊体験ができる「氷のホテル」をオープンする。これは冬の最も冷え込む期間に合わせて現れる、期間限定のホテル。ドームの天井や壁、家具などすべてが継ぎ目のない一枚氷で造られている静寂に包まれた幻想的な空間で、宿泊体験ができる。氷に囲まれた氷の露天風呂で