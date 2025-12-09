dinosは、岡山県産の高品質なひのき間伐材を使用した国産のパレットベッドを、12月8日から「ディノスオンラインショップ」で発売する。来年1月6日には、同製品を掲載したカタログ「dinos」の配布を開始する。製品の主な特長は、岡山県産ひのき「美作（みまさか）材」の間伐材を使用した国内家具メーカー製造の国産品。無塗装で仕上げることで、ひのき天然木本来の優れた吸湿性を保持している。約700kgの耐荷重試験をクリア。きしみ