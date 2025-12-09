10月からTBS系列で放送が始まった連続ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』が、空前のブームを巻き起こしている。第7話の無料配信再生数は、実に522万回を突破。TBSのドラマ、バラエティーを含む全番組の中で歴代最多を更新した。【写真】ピンク色の髪が似合う夏帆、原作漫画のヒロインとも瓜二つ文句を言う勝男に平謝りする鮎美「ドラマは谷口菜津子さんの同名コミックが原作で、累計発行部数は40万部を超える人気作品です。