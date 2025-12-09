荷物専用新幹線のイメージ（JR東日本提供）JR東日本は9日、盛岡―東京間で荷物専用新幹線の運行を始めると発表した。荷物専用の新幹線の運行は初めてで、山形新幹線「つばさ」で使われていたE3系1編成の7両を改造して2026年3月23日から始める。最大17.4トン（千箱程度）の荷物を運ぶことができる。JR東によると、平日の正午前に盛岡の車両基地を出て、午後4時ごろに東京の車両基地に到着するダイヤを予定。運行時はE5系の「や