山の中腹部分などを焼いた火災現場＝９日午後６時５５分ごろ、伊勢原市日向９日午後２時５０分ごろ、伊勢原市日向の山林で「山の中腹から煙が出ている」と１１９番通報があった。市消防本部などが消防ヘリを要請して現地に向かったところ縦約２０メートル、横約３０メートルの範囲で出火と延焼を確認した。日没により消防ヘリの出動や消火活動はせず、市消防本部では１０日午前６時から消火活動を始める。付近に住宅などはなく