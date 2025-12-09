９日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、政府が２０２６年度の税制改正で出国時に徴収している出国税について現在の１人１０００円から３０００円に引き上げる方向で調整に入ったことを報じた。税収の増加分を観光振興やオーバーツーリズム対策にあてる今回の動きについて、キャスターを務める井上貴博アナウンサーは「海外の出国税に比べると日本はある程度安かったので、方向性としては個