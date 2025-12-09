群馬県富岡市の妙義山で8日に発生した山火事は、今も鎮圧のメドはたっていません。乾燥した状態が続く中、住民からは不安の声が上がっています。■通報後の映像撮影した登山客「急に強い風」山火事発生から30時間以上たった9日午後5時ごろ。記者「群馬県富岡市の山火事現場です。こちらから火の手は見えませんが、発生から30時間以上たった今も鎮火には至っていません」“日本三大奇景”のひとつとされる標高1104メートルの岩山「