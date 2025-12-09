プロ野球・阪神は9日、2025年度の現役ドラフトにて井上広大選手がロッテに移籍し、ヤクルトの濱田太貴選手を獲得したことを発表しました。井上選手は、2019年にドラフト2位で阪神に入団。今季開幕直後は苦戦し開幕1軍を逃しましたが、2軍でたしかな実力を発揮し1軍昇格に。その日は6番レフトでスタメン出場となりましたが、振り逃げを含む2三振で3打数無安打という結果で降格となり、その後1軍での出場機会はありませんでした。井