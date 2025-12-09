俳優の福士蒼汰、福原遥、行定勲監督が9日、都内で行われた映画『楓』（19日全国公開）生歌唱付き特別試写会にサプライズ登場した。【写真】生歌唱に感動⋯思わず涙する福原遥この日は、劇中歌アーティストの十明による歌唱イベントとして、ファンが集結。上映後、十明による楽曲カバーを受けた際の心境やレコーディングの感想が語られたあと、MCの呼び込みで、客席後方の扉からキャスト2人と行定監督がサプライズ登場。