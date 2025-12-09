俳優の福士蒼汰、福原遥、行定勲監督が9日、都内で行われた映画『楓』（19日全国公開）生歌唱付き特別試写会に登壇。劇中歌アーティストの十明によるスピッツ「楓」カバー生歌唱を、集まったファンとともに楽しんだ。【写真】生歌唱に感動⋯思わず涙する福原遥この日は、劇中歌アーティストの十明による歌唱イベントとして、ファンが集結。イベント途中でサプライズ登壇した福士、福原、行定監督は、十明による約4分間の