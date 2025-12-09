妻夫木聡主演のＴＢＳドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」は次回１４日に最終回を迎える。引退危機から復活したロイヤルファミリーと騎手野崎翔平（市原匠悟）が、Ｇ１未勝利から５歳イヤーの２０２５年・有馬記念を狙うことに。一方で有力馬主・椎名善弘（沢村一樹）の息子椎名展之（中川大志）が台頭し、３歳馬ソーパーフェクトで皐月賞、ダービー制覇。菊花賞は当然とし、前人未到の無敗での３冠＆有馬記念制覇を照準に、ロイ