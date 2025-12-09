TBS系ドラマ『不適切にもほどがある！』の公式インスタグラムが9日に更新され、新春スペシャルドラマの撮影日誌が公開された。【写真】『ふてほど』純子が“激変”…富士そばで働く姿写真には、純子（河合優実）が写っており「富士そば」の店員姿。「富士そばで働く純子（#河合優実さん）を発見何着ても似合うなぁ」と伝えた。この写真を受けて、視聴者から「バイト始めたん？」「まさかの富士そば勤務？謎が多すぎるには