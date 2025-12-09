富山湾でのブリの水揚げが例年より少ないことで影響が出ています。県内の小売店では、県外で水揚げされたブリが目立ち、価格が上昇しています。武道優美子キャスター「こちらの鮮魚コーナーにはきょう、ブリが入っているんですが、切り身の産地を見ますと京都、愛媛、岩手などすべて県外で水揚げされたものになっています」立山町の大型小売店です。県内でブリの水揚げが少ない影響が店頭に表れています。キャス