インドネシアの首都ジャカルタで９日午後、日系企業が入居するビルで火災が発生し、当局によると少なくとも２０人が死亡した。在インドネシア日本大使館は、被害に遭った日本人がいないか確認を進めている。（ジャカルタ支局作田総輝）