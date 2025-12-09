任期満了に伴い来年４月に行われる藤岡市長選に、現職の新井雅博さんが３選を目指して正式に出馬を表明しました。 「市民の笑顔や幸せを求め、藤岡市を、子どもたちを育み成長させるために今後の責任を担わせていただきたい。来春の市長選挙に挑戦させていただくことを表明させていただきたい」（新井さん） 新井さんは、９日に行われた市議会の一般質問で青木貴俊議員の質問に答え、３選を目指し出馬することを正式に表明しまし