任期満了に伴い来年４月に行われるみどり市長選挙に、現職の須藤昭男さんが３選を目指して出馬する意向を表明しました。 「これまで培ってきた経験・人脈を活用し、市を更なる高みへと引き上げるため、全身全霊を尽くして３期目に挑戦する覚悟です」（須藤さん） これは、９日の市議会一般質問で古田島和茂議員の質問に答えたものです。須藤さんは、これまでの取り組みを振り返り、公約の８割が達成もしくは概ね順調で、「将来を