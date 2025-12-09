９日午前８時ごろ、渋川市で軽乗用車がフェンスを突き破り、用水路に転落しました。車は約７５０メートル下流で発見されましたが、運転していたとみられる女性（８１）が死亡しました。 警察によりますと、９日午前８時ごろ渋川市金井で軽乗用車が市道沿いのフェンスを突き破り、幅約５メートル、高さ約４．５メートルの用水路に転落しました。 警察と消防が捜索にあたり、車は午前１０時半ごろ、約７５０メ&#