富岡市の妙義山で８日に発生した火災で、９日朝から自衛隊などによる消火活動が行われました。現在も鎮火には至っておらず、１０日も消火活動が続けられる予定です。 富岡市妙義町の妙義山で８日に発生した火災は、９日１８時現在も延焼が続いています。県は８日夜、自衛隊に災害派遣を要請し、９日朝から自衛隊とともに消火活動を再開しましたが、これまでに３０万平方メートルが焼けたとみられています。付近には登山道が