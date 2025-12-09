８日夜遅く、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県八戸市で震度６強を観測しました。気象庁は、巨大地震が発生する可能性が平常時より相対的に高まったとして「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を初めて発表し、今後１週間程度は同じ規模の地震に注意するよう呼びかけています。 地震は８日夜１１時１５分ごろ、青森県東方沖を震源として発生し、青森県八戸市で震度６強を観測しました。地震の規模を示すマグニチュӦ