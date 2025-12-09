プロ野球の現役ドラフトが9日、非公開で開催され、ソフトバンクがロッテから獲得した中村稔弥投手（29）について、小久保裕紀監督は「左の中継ぎはチャンスがあると思う」と話した。左の救援陣は今年3月に長谷川威展が左肘を手術してシーズンを棒に振り、ダーウィンゾン・ヘルナンデスも安定感を欠いた。5月には大江竜聖を交換トレードで巨人から獲得したが、手薄な状況が続いた。それだけに、ロッテに在籍した7シーズンで通