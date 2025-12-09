新潟県内は10日、朝から雪や雨が降り、朝は本降りとなる予想です。上越地方は朝は雷雨になりそうですが、夜は次第に止む見込みです。10日の天気予報について、石黒菖気象予報士の解説です。 ■10日にかけての降雪予想 9日夜から10日朝にかけて予想されている雪の量は、山沿いで最大10センチとなっています。さらに、10日朝から夕方にかけて予想されている雪の量は、各地0センチ、雪が降っても積もるほどではない見込みです。 ■