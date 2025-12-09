5人組アイドルグループ・M!LKの曽野舜太（23）が9日、都内で行われたドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』の試写会イベントに登壇。『NHK紅白歌合戦』へ初出場することについて祝福を受けた。【全身ショット】イケメンオーラがすごい⋯！ブラックコーデがお似合いの曽野舜太会場では「M!LK 紅白初出場 イイじゃん！」と書かれたお祝いボードが掲示され、曽野を祝福。曽野は「僕たちM!LKは11周年で、紅白歌合戦