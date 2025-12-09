12月に開幕する全国高校サッカー選手権大会熊本代表の大津高校から選手と監督が生出演しました（福島京次選手、山下虎太郎選手、村上慶選手、松野秀亮選手、福島悠士選手、山城朋大監督） 熊本県の決勝戦を振り返り、全国大会への決意を語ってくれました。詳しくは映像をご覧ください。