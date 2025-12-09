セレモニーで撮影に応じるソフトバンクの選手ら＝9日、福岡空港5年ぶりの日本一に輝いたソフトバンクが9日、福岡空港からチャーター便で米ハワイへ優勝旅行に出発した。小久保監督は「家族、スタッフもみんなで日本一を共有できるのはここしかない。楽しんでほしい」と笑顔で話した。旅行には選手やスタッフら約400人が参加した。今季まで選手会長を務めた周東が出発前のセレモニーで「選手のみんなもリフレッシュして、また来