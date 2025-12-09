日本プロ野球選手会労働組合結成40周年記念パーティーが都内のホテルで9日に開催され、歴代会長らが出席した。第3代会長の岡田彰布氏、第5代の古田敦也氏、第6代の宮本慎也氏、第7代の広島・新井監督、第8代の中日・嶋ヘッドコーチ、第10代の広島・会沢が登壇してトークセッションを開催して思い出や裏話、苦労話などを語った。04年の近鉄とオリックスの合併に端を発した球界再編騒動の渦中で当時、巨人の渡辺恒雄オーナーが「