来季の目標を記した色紙を持つ横浜ＤｅＮＡの竹田＝横浜市中区の球団事務所横浜ＤｅＮＡのドラフト１位ルーキー、竹田祐投手（２６）が９日、横浜市中区の球団事務所で契約交渉し、４００万円増の年俸２千万円で更改した。８月中旬から先発枠入りし、６試合で４勝１敗、防御率１・６９を記録した。（金額は推定）