任期満了に伴う錦江町の町長選挙がきょう9日告示され、現職の新田敏郎さんが無投票で再選を果たしました。 錦江町長選挙に立候補したのは無所属で現職の新田敏郎さん(60)1人で、無投票で再選されました。 新田さんは1985年、旧大根占町役場に入り、錦江町の総務課長や政策企画課長などを経て、4年前の町長選で初当選しました。 2期目に向けては農林水産業の経営強化や病児、病後児保育の導入など子育て支援の充実などを掲げてい