まちに、にぎわいを生み出そうと、鹿児島市の中心市街地できょう9日、歩道の空いたスペースを活用した実証実験が始まりました。 （記者）「この先が鹿児島中央駅、こちらが天文館。その中間にある高見馬場交差点で、きょうから実証実験が始まった」 ひき肉たっぷりのミートソースをかけた、あらびきソーセージのホットドッグ。 鹿児島市・高見馬場交差点の歩道スペースに9日、2つのキッチ