MBCタレントの野口たくおさんがきょう9日、鹿児島南警察署の「1日警察署長」に任命されました。 「テレビラジオでご活躍中の野口たくおです。よろしくお願いします」 鹿児島南警察署では9日、年末年始の交通事故やうそ電話詐欺などの被害を防ごうと、地域の防犯団体などおよそ200人が集まり、パトロール隊の出発式が開かれました。 式では、鹿児島南警察署の「1日警察署長」に、MBCタレントの野口たくおさんが任命されま